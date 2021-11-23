烏克蘭女生深邃的輪廓，藍色的大眼睛，是許多台灣男生嚮往的對象。一名在台灣留學的烏克蘭正妹佳娜和好友貝娜分享「如何追求烏克蘭女生？」沒想到條件既簡單又務實，令許多台灣男網友一看紛紛留言「妳講的優點我都有，快點嫁給我」。

佳娜21日於YouTube頻道《佳娜老師機》上傳最新影片，片中邀請好友貝娜揭開烏克蘭女生徵友條件，她們事先在IG公開徵求網友詢問問題，其中一題為「喜歡男生送花嗎？」貝娜表示，她喜歡花，但不喜歡收到花，因為幾天後它就會枯萎，「把錢拿來讓我們一起吃頓飯，比較不浪費」，或是送實用的東西，都來得比花好。不過佳娜認為女生普遍都喜歡花，因此建議初次約會還是要送花。

她們也透露，台灣女生與烏克蘭女生的差異，貝娜說台灣的情侶走在路上，男生看了一眼旁邊的正妹，台灣女生通常都會很寬容，但烏克蘭女生完全相反，若男友看了別的女生，她們就會「把你的GG剪掉」。佳娜也強調，烏克蘭女生真的受不了自己的男友看別的女生。

另外，也有網友好奇「不會講英文也能交往嗎？」貝娜則說，以前曾經交了一個加拿大男友，當時自己的英文也非常菜，但她認為語言不是問題，重要的是彼此能用肢體語言溝通，之後再互相學習對方的語言就好。

至於哪裡比較容易認識烏克蘭女生？佳娜認為是夜店，絕大多數的烏克蘭女生一到台灣，一定會先去台灣的夜店，尤其是信義區的某個夜店，每個月都會有一天的Day Club。最後，她們也說，對男生的條件其實沒有這麼高，並非一定要有房、有車、有錢，或是一定要很高很帥，「只要對我好就好了」，佳娜更搞笑地說「我只要有GG就可以了」。

影片曝光，引發不少網友留言，「妳們的回答會讓很多台灣男生心動的」、「這些條件都好務實」、「妳們講的優點我都有，快點嫁給我」、「希望能在夜店以外的地方認識烏克蘭女孩」、「GG剪掉，光想就覺得痛」。