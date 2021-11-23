近期有不肖分子透過AI科技換臉技術，偽造公眾人物影像牟利之犯罪事件，資安問題再次受到社會廣泛討論。為此，教育部特別辦理「資安素養真人四格漫畫」徵稿比賽，鼓勵民眾從生活中所面臨的資安問題做為發想，思考在網路世界中應具備哪些資訊安全的觀念，並提出有效降低風險的實際做法。

教育部表示，「資安素養真人四格漫畫」徵稿比賽收件時間自即日起至12月31日止，分為「一般民眾組」、「高中職組」及「大專組（含碩、博士生）」三組進行，每個參賽隊伍最多可以有5名成員，以防範網路詐騙、強化密碼安全、設定防火牆和防毒軟體，或其他網路資安的相關議題為主題。

參賽作品請以拍照方式構圖，且四格畫面之中須有真實人物出現，圖片或照片可經由電腦後製對話框來呈現文字對話，投稿作品統一轉檔為JPG檔，至活動表單填寫相關資料以及上傳作品，即可參加比賽。

教育部指出，本徵選活動總獎金高達25萬元整，對漫畫、拍照或設計有興趣的民眾，發揮創意構思生動活潑的漫畫劇情內容，製作出能向大眾宣導在千變萬化的網路世界裡如何保護自己也保護別人的真人四格漫畫。詳情可至活動網頁（https：／／isafe.moe.edu.tw／article／2511？user_type=4＆topic=9）查詢。