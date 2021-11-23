台中市都市計畫廣義綠地只占4.51％，不及都計法規定10％的一半，大甲都市計畫區在公園與綠地項目的開闢率均敬陪末座。市議員吳敏濟今天質詢說，市府應積極推動「減額市地重劃」，一半土地變更為建地返還地主，早日完成開發縮短城鄉差距，並加速綠地開發提高市民生活品質。副市長黃國榮強調，將會同各單位深入研議。

吳敏濟指出，都市計畫法第45條所列的公園、綠地、體育場所、廣場及兒童遊樂場，就是所謂廣義的綠地，簡稱五設。該法規定五設面積不得少於全部計畫面積的10％。但全台中市五設總面積只達到4.51％，甲安埔更少，大甲都市計畫區4.29％，大甲（日南地區）2.57％，外埔0.68％，大安0.38％。

吳敏濟指出，根據營建署統計，每萬人享有廣義綠地面積（人均綠地指標 ），台中市自104年到108年呈現下滑趨勢，看似人口緩緩增加是指標下滑的原因，事實上，五設開闢過於遲緩才是應該檢討的地方。尤其是107年與108年更是龜速，107年只增加2.46公頃，108年更低到只有0.74公頃，幾乎陷於停頓狀態。

吳敏濟說，大甲都市計畫公園用地開闢率只有23.21％、兒童遊樂場16.06％。大甲（日南地區）都市計畫公園用地28.43％，兒童遊樂場17.73％。二個都市計畫區綠地的開闢率均為0，公園與綠地二項都是各都市計畫區倒數第一。都市計畫法實施數十年後，得到這樣的成果令人非常遺憾。

吳敏濟認為，如果市府拿不出錢徵收都市計畫五設用地，與其坐等數10年仍遙遙無期，影響都市發展，不如積極推動減額市地重劃，以加速五設的開發。例如一半的土地透過都市計畫通盤檢討，將地目變更為價值更高的建地返還給原地主，市府取得另一半的土地進行開發，其中部分做為抵費地出售，以取得開發經費，市府不需要編列預算，就可以快速開闢綠地，提高台中市整體的生活品質與現代化程度，開闢率敬陪末座的大甲也能迎頭趕上。

建設局長陳大田說，以公園而言，全台中市有872處開闢598處、開闢率69％。都發局長黃文彬指出，台中市五設面積為4.51％，每萬人享有廣義綠地面積為9.57公頃。

副市長黃國榮強調，此建議牽涉到地政局業務將深入研議，台中市綠地面積是全國是第二大，增加了很多公園綠地，如遷葬的墓地也開闢成公園綠地，其他議員也建議畸零地成為綠地或停車場，都是很好的想法，將會綜合各界的意見。