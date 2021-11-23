海軍陳姓退役少校日前疑似因為債務壓力，潛入左營軍區竊取國家機密，意圖賣給大陸或他國牟利。如今傳出他在證詞中自稱，他原本想要在營區輕生，但後來因為勇氣不足而作罷。橋頭地檢署說，目前案件還在調查，有一些疑點還要釐清。

34歲陳姓退役少校在去年11月自行申請退伍前就曾經因為負債，在去年12月間向同袍刺探軍情，但被軍方察覺有異而未得逞。事隔不到一年，他於今年11月12日深夜11時許持偽造的臨時身分證明，矇騙衛哨兵，進入左營海軍基地，但才待了1個小時，在離去時被識破，他想要搶回偽造之身分證明未果，跑步逃離現場。

陳嫌於11月16日在三民區落網，對於盜取軍機一事，陳嫌否認，並說因為債務問題，所以潛入營區辦公室，一度想要輕生，但後來因為沒有勇氣而作罷。辦案人員已經查扣陳嫌的手機與電腦等證物，送到相關單位鑑定，追查他是否涉及竊取國家機密等問題。

檢察官日前訊問後，認為陳嫌涉犯要塞堡壘地帶法與國家安全法非法刺探公務祕密罪，且有逃亡、滅證與串證之虞，已經向橋頭地院聲請羈押禁見獲准，並持續追查。檢方表示，對於媒體的報導不作評論，會對洩密的部分加以追查。

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