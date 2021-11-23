台灣的學生在高中階段時，會根據未來的大學志願分成文組、理組，而理組中最夯的科系就屬電機與資工，一畢業就有可能拿到年薪破百的待遇，有網友好奇，二類理組除了電機和資工外，還有什麼科系也很賺錢，對此，許多網友回應物理、材料、化學和化工等二類科系也很賺，「台積電裡面一堆」。

一名網友在Dcard上發文，指出二類除了讀電機和資工外，還有什麼科系也很賺錢，能年薪破百？文一PO出後，引起網友熱烈討論，「二類幾乎都可」、「年破百很多都可以，但主要是天花板差很多吧」、「隨便學校的工科起步都贏文法商」、「二類走半導體產業，第一年沒開100請不到人」、「政客或從商，其他先算了吧」。

其中有內行網友表示，不只讀電機、資工能進台積電，其實讀物理、材料、化學、化工系畢業後也有很多人在台積電工作，「聽台積電的工程師說裡面很多這四個科系的」、「工學院隨便科系 去台積電當設備就有了」，還有人分享去跑船年薪也超高，「跑船系，第二年年薪隨便破100，五年內年薪破200，10年左右年薪破300」、「水利工程或是去跑船」。

也有過來人指出，「肝指數和年薪成正比！同屆碩畢沒聽過90以下的，小弟年資5年今年預計250，但電機還是好一點，朋友剛畢業拿到R公司200萬offer超爽的」、「有機會就到國外吧？ 努力一點搞不好一出去年薪就是50萬美金了，工作還很輕鬆」。