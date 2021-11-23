吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的中天綜合台《小明星大跟班》，24日晚10點播出「做什麼都被罵！爸媽你是不是不愛我？」，邀請藍波與潔潔、彭華幹與霏霏兩對父女檔，進行親子控訴大會。藍波搶先分享自己的「好爸爸事蹟」，希望藉此獲得「勝訴」：「我們家小朋友絕對是最快樂的，她們只要不想上課，我立馬幫他們請假，她們想上課，我一樣幫她們請假，因為我想出去玩。」此話一出，Sandy眼神滿是羨慕：「我們家都不敢跟爸媽講這種話，如果跟爸爸說學校好討厭喔，爸爸會說休學！」

吳宗憲、Sandy主持《小明星大跟班》父女互動逗趣。（中天綜合台提供）

吳宗憲則解釋自己為什麼如此推崇讓孩子們「自學」：「爸爸高中念了5所還沒畢業，我是周遊列校，每個學校都去看看好不好。」但Sandy仍覺得要小孩「休學」的做法太可怕：「我們在寫功課，他就會過來問說累嗎？我們就會很恐懼的說不累不累！怕再也沒有書可以讀了。」

藍波與女兒潔潔。（中天綜合台提供）

彭華幹與女兒霏霏。（中天綜合台提供）

雖然藍波的教育方式讓其他同場來賓很是羨慕，但潔潔卻覺得爸爸嚴重偏心：「妹妹說等一下，爸爸就會說沒關係等一下再做，如果我說等一下，他就會說我就是要妳現在做！」藍波立馬解釋：「因為妳是姊姊啊！」但這也讓同樣身為長姊的Sandy很有感：「誰要當姊姊啊！我們家也很奇怪，後面3個的門禁時間是半夜12點，我的門禁是太陽下山。」吳宗憲對此做出解釋：「我們是以容貌來定他必須回營的時間，像鹿希派規定他凌晨12點以前要回來，是怕他會危害到社會！」但吳宗憲認為要適時給孩子喘息的時間與空間，他就分享二女兒出嫁後自己的心境變化：「為什麼有很多孩子到國外讀書，會突然懷念爸爸在空氣中的那些聲音？我二女兒嫁人以後，跟我一起吃飯，突然間覺得說爸爸是這一生最愛妳的男人。」

彭華幹自認的「好爸爸事蹟」就是替女兒霏霏藏考卷！他表示很常看到女兒因考試成績不理想，而被老婆Carol罵到淚如雨下，吳宗憲一聽很納悶：「為什麼教孩子一定要用罵的呢？我頂多用揶揄的！」Sandy一聽忍不住模仿起來：「他『情勒』第一把交椅耶！考40分喔！好會算數學唷！鹿希派，爸爸看了你的成績單，不知道什麼叫藍色耶！」

霏霏還控訴爸爸非常不信任她：「有一次我要去洗澡，我就先玩了一下手機，我洗完澡出來後，他就說我又沒看到再去洗一遍！」此話一出立馬引起全場暴動，彭華幹則解釋因為霏霏相當沉迷3C產品，才會覺得她可能為了玩手機而謊稱已經洗過澡，這說法讓霏霏相當走心：「你就這麼不相信我嗎？」邊講還紅了眼眶。