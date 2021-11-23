狡猾通緝犯藏毒還要見法官 身上起出大量毒品

北市中正第一分局員警巡邏行經館前路某銀行，見一名男子一邊領錢，一邊講電話，懷疑遭詐騙，上前關懷時，男子神色慌張稱要存錢，又左顧右盼，經盤查後發現是毒品通緝犯，並在身上發現毒品，李男想免除牢獄之災，企圖誣指警方逮捕違法，要求要見法官，法官認為逮捕過程合法駁回提審，警方依毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

警方看到李男時懷疑是詐騙集團「車手」，上前進行盤查，但男子卻往騎樓緩步移動企圖烙跑，員警立刻查證身分，發現李因毒品案遭檢察官發布通緝，並告知相關權利，但李不願配合搜查，認為警方違法逮捕，要求提審。

法官檢視警方密錄器畫面，認為李男確實形跡可疑，員警盤查屬合理，因而得知是通緝犯，近一步逮捕上銬，防止再度逃脫，並依法搜索，查獲安非他命、玻璃球、針頭以及磅秤等多項的違禁品，具有證據能力，李男還以為能僥倖逃過法律制裁，最後仍逃不過。

「有心犯案之徒，歹路莫行」，為防範詐騙提領案件發生，該分局已針對轄內金融機構、超商ATM等易遭車手提領處所加強路檢、巡邏及便衣埋伏勤務，有心人士切勿以身試法，否則必會落入法網，遭緝獲究辦。

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