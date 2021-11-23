時力立委王婉諭、邱顯智、陳椒華今日召開記者會表示，近來從泡麵到小籠包，從麥當勞到鼎泰豐，民生消費物資頻頻喊漲，超過9成民眾對漲價有感，房價更是漲的誇張，央行總裁楊金龍已暗示有部分哄抬現象，農委會主委陳吉仲居然說，在合理變動範圍，顯然離人民很遙遠。

王婉諭指出，麥當勞、鼎泰豐，已陸續表示11月底將因應成本而調漲售價，時力上月底所做民調，高達92.3％民眾表示對物價上漲有感。且中央大學台經中心所發布的消費者信心指數，已經連續３個月下滑，顯示民眾對未來物價平穩感到悲觀。

王婉諭說，另從內政部實價登錄資料來看，全台房價飆漲的狀況更為嚴重，今年第３季與2020第1季相比，全台有25區漲幅超過3成，台南東區居然漲了91.77％，連人口大量流失的地區都能暴漲，政府至今失能失職，高達56.5的民眾不滿意。

邱顯智表示，主計總處目前將基期物價指數權數從「家庭收支調查」改為「國民所得家庭消費調查」，但各國的指引中卻都是「家庭收支調查」，物價指數權重不對，也導致通膨估計出現嚴重低估。

邱顯智指出，主計長朱澤民連一碗麵線多少錢都搞不清楚，事實上，「所得層級別消費者物價指數」中最低20％的家庭，所感受到的物價年增長率指數已達2.79。而民生物資CPI年增率，包括米、麵粉、豬肉、雞肉、雞蛋、醬油等等17項物資，從今年1月至9月，漲幅從1.99攀升到3.31。

陳椒華說，經濟部推出設置平價專區，此舉引來大批民怨，民眾與業者紛紛表示，政府將抑制物價的責任轉嫁到業者身上，讓業者自行吸收漲價後的虧損。

陳椒華表示，楊金龍近日也說，漲價有部分是哄抬現象，農委會應該主動查緝，但陳吉仲居然說價格都在合理範圍內，顯然與人民感受非常遙遠。