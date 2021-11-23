大宗商品價格上漲引發的全球能源市場轉變，惠譽信評23日表示，預計亞太地區2022年間，在政策推動、部門改革、更新技術、成本效益和“綠色”融資的支持下，能源向清潔技術的轉型應該加速。

惠譽最新報告《2022年展望：亞太地區電力和可再生能源項目》，分析了亞太區不同地區和國家2022年能源轉型的速度和幅度。

據統計，亞太地區佔世界能源消耗的一半以上，而大量人口仍然無法獲得基本電力。惠譽估算，中期內，該地區將繼續電氣化以支持不斷增長的電力消耗。

分析師指出，受惠於2021年下半年期間，大多數國家/地區的疫苗接種率顯著提高，可以預見，2022年亞太地區電力和可再生能源行業的運營環境將有所改善，因為該地區的大部分地區將繼續經歷經濟逐步復甦，各國採取措施支持能源轉型。

惠譽的額定電力和可再生能源發行人組合，已從2020年的10家激增至2021年的15家以上。