科技暨服務供應商博世（Bosch）正進一步擴充移動式氫燃料應用產品組合，已成功開發儲氫罐所需的氫罐閥門和減壓閥等零組件，博世與義大利專業廠商OMB Saleri進入工程合作階段，攜手進行產品研發。

博世動力系統解決方案事業部總裁Uwe Gackstatter博士表示，為達成氣候中和，氫能將成為未來混合動力系統的要素，博世與OMB Saleri攜手，努力朝著儲氫罐零組件量產的目標邁進。

未來幾年，氫燃料動力系統需求將持續強勁成長，尤其是在商用車領域。博世估計，2030年全球約八分之一的新註冊商用車將為燃料電池車。博世和OMB Saleri在氫燃料補給系統零組件領域建立合作伙伴關係，希望增加雙方在氫燃料產業的市佔率。

雙方合作項目包含3.5萬千帕和7萬千帕壓力儲氫解決方案中數項產品的授權和工程協定。雙方所組成的工程團隊正進一步開發和優化既有產品，朝量產目標邁進。同時，亦希望透過規模經濟，以具競爭力的零組件價格，提供氫燃料補給所需的解決方案。

博世與OMB Saleri的合作，結合雙方的專長。OMB Saleri是一家義大利科技公司，總部位於義大利北部城市佈雷西亞（Brescia）。在儲氫解決方案的零組件領域，OMB Saleri是全球領先的專業廠商之一。