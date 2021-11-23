英飛凌科技股份有限公司再次入選道瓊永續發展全球指數（Dow Jones Sustainability World Index）和道瓊永續發展歐洲指數（Dow Jones Sustainability Europe Index），這也是英飛凌連續第十二年躋身全球最具永續發展能力的企業行列。道瓊永續發展指數由專門研究永續發展的權威投資機構RobecoSAM發佈。

英飛凌數位轉型長Constanze Hufenbecher表示，英飛凌已連續十二次被列入全球最具永續發展能力的企業。這是對我們在氣候保護方面做出積極貢獻的表彰和認可。在英飛凌，我們認為「少即是多」。秉持這樣的理念，英飛凌為加速推進電氣化和數位化進程持續貢獻自己的力量，助力實現氣候目標。對英飛凌而言，再度榮登道瓊永續發展全球指數榜和道瓊永續發展歐洲指數榜是一種肯定，也是一種鞭策，激勵著我們不斷調整戰略以更有效地利用資源。

作為領先的電力電子半導體元件製造商，英飛凌為推動整個能源價值鏈的減耗增效做出了重大貢獻。英飛凌的產品和解決方案在整個生命週期內可實現的二氧化碳減排量相當於其在生產過程中二氧化碳排放量的35倍。

英飛凌還將氣候保護的理念貫徹落實到了公司的日常營運當中。英飛凌的目標是在2030年實現碳中和。為了達成這一目標，2021年該公司在歐洲已經實現了所耗電力全部來自於再生能源。

英飛凌鼓勵員工和管理階層積極參與永續發展戰略。例如，董事會的可變薪酬也取決於公司在實現ESG（環境、社會和公司治理）目標方面取得的進展。

道瓊永續發展指數是全球公認的永續發展參考標竿。通過評估公司的經濟、環境和社會效益，從61個產業中選出最具永續發展性的企業。該指數旨在幫助投資者將永續發展能力納入其投資組合的考量因素，從而做出睿智的決策，也希望鼓勵企業進一步推動永續發展。