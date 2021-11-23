電信龍頭中華電信有意加盟中職成立第6隊，然礙於現行法令尚未成軍。中職會長蔡其昌昨呼籲，盡速通過「運動產業發展條例」第26條之2修法。高雄市長陳其邁今（23）日透露，中華電信看過澄清湖球場場地非常滿意，市府也會全力爭取落腳高雄，成為中華電信職棒隊的家。

蔡其昌昨率領體育界人士赴立法院拜會各黨團指出，「運動產業發展條例」第26條之2修法，增訂企業捐助運動產業的抵稅額度，將提升企業擴大參與體育的誘因，希望在1、2周內可以三讀通過，對成立第6隊來說，會是很好的誘因。

媒體今問及陳其邁是否爭取中華電信第6隊落腳高雄？陳其邁指出，中華電信是屬於國家有投資的公司，也涉及到一些修法，站在高雄市政府立場當然歡迎，並爭取職棒第6隊能落腳高雄。

陳其邁提到，中華電信身為在亞洲新灣區最大的電信商，也在高雄全力與高雄市政府合作，並參與投資及發展5G AIoT新創園區，扶植很多新創事業，彼此有密切合作關係。

陳其邁直說，中華電信也來看過澄清湖球場的場地也非常滿意。假如克服法規後，全力歡迎中華電信到高雄來，一方面幫助職棒發展，一方面歡迎在高雄落腳，成為中華電信職棒隊的家。