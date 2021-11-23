中台灣教授協會等中部社團10多個社團今天舉行「反對重啟核四公投」記者會，要求各縣市首長表態，高喊：「縣市長不表態，核廢料放你家」。中台灣教授協會理事蘇勳璧等人直接點名台中市長盧秀燕，批盧沒有「Guts」（膽識），如不表態，將受人民用選票制裁。

中台灣教授協會等中部社團10多個社團串聯舉行記者會，要求各縣市首長要對核四議題表，高喊：「縣市長不表態，核廢料放你家。」（陳淑芬攝）

蘇勳璧指出，中部社團站出來反對「核四重啟公投」發聲，這是要亂台灣的假議題，要求各縣市首長一定要出來表態，她直接點名盧秀燕沒有「Guts」（膽識），新北市長侯友宜提出「沒有核安，就沒有核四；核廢料沒有處理，就沒有核四」；宜蘭縣長林姿妙也表態：「核四沒有安全就沒有商轉，反對核四」等立場，直接向盧喊話：「妳的態度在哪裡？」

中台灣教授協會等中部社團10多個社團串聯舉行記者會，要求各縣市首長要對核四議題表態，高喊：「縣市長不表態，核廢料放你家」。（陳淑芬攝）

中台灣教授協會會長黃正聰則表示，核四是台灣不可迴避的議題，到目前為止，所有的核能都不能確保安全性， 過去台灣為投資，核能是不得已的選擇，但現在已經有很好綠能選擇，而且綠能很快可達到20％占比，可望完全取代過去的核能。他指出，最辛苦的時候已經過去，台灣應該勇敢的朝綠能方向前進，不知為何還要走回重啟有安全顧慮的核四這段路。

台中市醫界聯盟第10屆理事長張士三指出，連醫院對僅有微量輻射的設施都有防輻射設施，核能輻射會對環境造成傷害很大、無法恢復的災難，是世世代代的問題。他強調，要享受核能，就要先想到核廢料如何處理，如果無法處理，就不能使用，核能廢料半衰期很久，傷害是肉眼看不到且長長久久。

出席「反對重啟核四公投」記者會社團代表有主婦聯盟環境保護基金會台中分會會長許秀嬌、好民文化行動協會執行長林芳如、環境權保障基金會台中辦公室主任鍾瀚樞、台灣環境公義協會理事長洪正中、台中市醫界聯盟理事長張士三、台灣中社祕書長楊子賢、對囡仔講台語社團管理員辛拉拉及台中市全面罷免協會理事許媛雅等人。