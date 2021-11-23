冷氣團一波波來襲！加上人流增加，台中市長盧秀燕23日在市政會議中宣布，疫苗充足市府推出疫苗無限暢打服務，民眾只要符合施打的資格，即可聯絡熟悉的醫院診所；另外「你揪團我來打」，只要揪團30人，即可派出行動防疫車服務民眾，提升市民的防護力。

媽媽市長有細心的特質！盧秀燕今天主持市政會議時說，雖然新冠疫情相對平緩，但絕不能鬆懈，歲末寒冬、人流增加，必須要加強防疫，市府考慮到疫苗充足，推出疫苗無限暢打服務鼓勵民眾盡量施打，當然為安全起見，醫院診所衛生所採分流施打。

盧秀燕指出，診所衛生所只有一種疫苗避免錯打，但醫院規模大，可施打兩種以上疫苗，不用上預約平台，民眾向熟悉的醫療院所詢問即可。

盧秀燕說，還有你揪團我來打，市府感謝磐石會捐贈1輛防疫車，有些地方政府當篩檢車，台中市增加很多功能，包括疫苗儲存設備，因此命名為行動防疫車，只要揪團30人，即可派出行動防疫車載著接種團隊，前往服務民眾施打同一種疫苗，歡迎各機關團體組織，夜市菜市場業者都可揪團。

秋冬季節是流感的高峰季節，為加強市民保護力，市府採購73萬8350劑疫苗，到22日為止，施打率80.38％。65歲以上接種率39.93％，高於全國平均率，但跟去年比還是下降7.23％，可能打過新冠疫苗長輩因此鬆懈。幼兒階段也下降2.76％，特別呼籲長者、幼兒盡量施打流感疫苗提升保護力。