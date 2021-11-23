40歲汪小菲10年前與大他5歲大S（徐熙媛）結婚，婚後汪小菲曾為了剝蝦風波跳出來護妻：「她老公願意給她剝蝦怎麼了，生了倆健康的寶貝，走了一趟鬼門關還不能讓老公剝蝦啦？」但今年卻疑因疫情問題，夫妻感情生變決定離婚，婚變後，汪小菲稍早首度現身微博，點讚一篇批評他：「舔狗終究是要被拋棄的啊」，似乎暗示了他恢復單身後的心情。

今年6月汪小菲發文砲轟台灣疫苗不足爭議，大S拒絕回應，並稱兩人已經在辦離婚，但雙方母親都表示只是夫妻吵架，昨(22日)大S說到做到，與汪小菲發聯合聲明宣布離婚。而汪小菲婚變後，稍早被網友發現默默在微博上點讚了一篇「麻辣表哥」所發的文，對方嘲笑他：「真的是笑不活了，舔狗終究是要被拋棄的啊」。

汪小菲稍早上線按讚「麻辣表哥」發文。（圖／翻攝自汪少菲微博）

「麻辣表哥」文中表示，今年6月汪小菲發文批評台灣抗疫無能後，台灣媒體就爆出大S親口說要離婚，但S媽後來稱沒這回事，8月時小S因立場問題被封殺，汪小菲開腔護小S，並強調：「她們真是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人」，可見對大S的家人愛屋及烏。

「麻辣表哥」稱：「北京的不管是哪方面，都比台北好吧？汪小菲把孩子也是丟台北。當然了，這是兩夫妻的事，兩口子說了算嘛」，「就這樣舔，這樣說兩個人感情好，半夜喝悶酒，還是爆出來大S汪小菲協定離婚了。也不知道是感情破裂，還是立場不和」，而上述文章引來汪小菲按讚，但不知是否是手滑，而汪小菲的微博至今仍呈現按過此篇文章讚，尚未收回。