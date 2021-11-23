南僑(1702)前10月EPS3.5元，時程序接近12、1月，進入油脂及冷凍麵糰旺季，業績可望更上一層樓，今日多頭守在平盤上方，表現居食品股之前。

南僑表示，全球通膨因素及原物料價格飆漲，國際棕櫚油價格較去年同期增加約68%，以致增加兩岸油脂生產成本，故獲利僅較去年同期微幅增加137.4萬元。南僑10月自結稅後盈餘7617萬元，年增1.84%，EPS0.31元；前10月獲利8.69億元，年增21.62%，EPS3.5元，去年同期EPS 2.89元，增加0.61元。

南僑日前曾在法說會中指出，目前兩岸疫情都趨緩中，消費者開始出門，冷凍麵糰及烘培用油市場需求回溫，餐廳也變好，點水樓業績已恢復至8~9成，隨著12月、1月即將來臨，將入油脂及冷凍麵糰旺季。

至於泰國方面，已在11月1日解禁，希望能盡快把機械設備裝好，趕在明年年中可以開始運作，對泰國營收表現仍正面看待，預估明年可能會增添很多新品的發展，瞄準東協市場商機，而中國大陸市場跨境電商也持續努力當中。