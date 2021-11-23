新北市陳姓男子在健身房的盥洗室淋浴，另名身材壯碩的林姓男子突然闖入幫他「按摩」，他嚇得不知所措，事後提起性騷擾申訴。林男辯稱出手前有問過陳男，但警方、新北市政府都認定性騷擾成立，林男不服提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院審理後，也認為林男行為已逾越正常社交分際，判他敗訴，可上訴。

陳男2019年11月間向警方提出申訴，指他同年10月6日晚間8時許，在World Gym世界健身俱樂部的男性盥洗室洗澡時，林男突然拉開浴簾，進入他的隔間內，表示要幫忙按摩，隨即伸手碰觸他的下體。

陳男說，他並不認識林男，第一時間就拒絕按摩並表明不舒服，奮力推拒，但林男身材比他壯碩，他掙扎多次無力反抗，當下呼喊也未得救，整個過程約10分鐘，造成他心靈受創。

林男解釋，當天他也是在健身房洗澡，剛好看到陳男的浴簾沒有拉上，遂主動進入隔間，幫陳男按摩肩頸，沒有摸陳男下體，陳男當下還向他道謝，沒有反抗；他與陳男認識，經常在健身房遇到，會互相打招呼，也不只一次幫陳男按摩。

不過，警方調查後認定性騷擾事件成立，林男不服，向新北市政府提申訴、再申訴、訴願都失敗，因此提起行政訴訟救濟，請求撤銷新北市府的處分。

林男主張，他從事按摩工作，事發前就口頭徵得陳男同意，才會在打完招呼後直接按摩，當時陳男的淋浴隔間浴簾已打開3分之1，且按摩時間達1分鐘，若真有性騷擾，一定會被其他人看到，陳男也未及時向健身房反應，等監視器紀錄被覆蓋後才申訴，有違常情。他因此事另被控強制猥褻，已獲檢察官處分不起訴。

北高行根據雙方在警方、新北市府性騷擾防治委員會及檢方的陳述，發現林男並不知道陳男的名字，2人應只有數面之緣，並不熟識，又案發當下陳男是背對林男，無法察覺林男進入他的淋浴間，確實可能對於林男突如其來的行為猝不及防。

北高行指出，陳男在事發後1、2週曾向健身房反映，是因健身房表示盥洗室內無監視錄影器，才會轉而向警方提出性騷擾申訴，縱使強制猥褻部份罪嫌不足，林男行為仍逾越社交往來的正常分際，讓陳男感覺受侵犯，遂認定新北市府處分無違誤，判林男敗訴。