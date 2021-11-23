搶除夕圍爐商機，台北國賓大飯店集結館內熱賣近一甲子的經典美味，推出多道頂級外帶年菜，讓消費者於年節期間輕鬆外帶五星飯店佳餚。今年國賓飯店主打「精美陶鍋免費送」，凡購買「國賓聚寶盆」、「闔家歡」佛跳牆、「松茸花膠海味燉全雞」等國賓珍寶湯品任一鍋，即可將精美陶鍋免費帶回家，另推出多款年菜單品與頂級伴手禮盒，讓全家歡聚共享美味，即日起開放訂購。

國賓粵菜廳嚴選頂級食材，推出八人份的「國賓聚寶盆」、19800元，嚴選上等花膠筒、關西刺參、鵝掌、日本干貝、特級竹笙熬煮8小時成濃郁湯底，加上汁多味厚的南非活鮑，融合各種海陸上選食材，不僅滋補清新還營養豐富。「松茸花膠海味燉全雞」每份7500元，多種矜貴食材有含膠原蛋白的花膠，口感軟Q滑嫩，主廚將其浸發後與日本干貝、乾松茸、螺頭、古土雞與火腿一同熬煮出濃厚精華，海鮮的鮮美及土雞的甘甜清鮮適口。

國賓今年全新推出的「花膠鮑魚煲仔飯」每份8000元，選用上等花膠、南非活鮑、日本花菇、鱈魚肚與日本瑤柱搭配泰國香米而成，滑嫩厚實的花膠在熬製過程中釋放膠質，與濃縮海鮮甘美精華的鮑汁淋在燒至香氛的米飯上，鹹香的滋味與香糯的米飯完美交融，濃郁鮮味滿溢鼻息，入口令人驚豔。

結合山珍海味的佛跳牆是圍爐餐桌上不可少的必備菜餚，國賓川菜廳推出用料豐富多元的六人份「闔家歡」、7500元，選用中其翅、日本干貝、台灣豬蹄筋、排骨、香菇、栗子、芋頭，以老母雞高湯慢煨八小時而成，集所有上等食材的精華於一鍋，味道鮮醇，入喉後仍餘香不絕；另有滋味甘美、用料更為澎湃的「極品闔家歡」(10000元)，除了闔家歡使用的食材外，再嚴選極品花膠與南非鮑魚一同燉煮，滋補養生的湯頭最適合在喜氣年節溫暖身心。

國賓台菜一共三層17道料理，選用台灣在地小農栽種的時蔬，將食材原味發揮的淋漓盡致。國賓粵菜廳「八珍鴨子飯」象徵圓滿豐收，主廚嚴選鮑魚、勾翅、遼參、花膠等八道上等食材，加入黃湯、圓糯米與越光米一起拌炒，搭配肉質細嫩、皮薄如紙的鴨肉，微微酥脆的口感與八珍飯一同入口，多層次的菜色底蘊慢慢浮現，歷久彌新，呈現山珍海味；國賓川菜廳「鯧魚米糕」象徵歲歲昌隆、年年有餘，具暖胃特性的糯米，主廚將生糯米拌炒至熟透鋪上炸至金黃焦香的日本鯧魚。肉質飽滿自然鮮甜的鯧魚，搭配椒鹽完美帶出鮮味，豐富的油脂與鹹香的米糕，讓人忍不住一口接著一口。

台北國賓行政總主廚林建龍精心規劃精緻外帶年菜單品，特選鮑魚、鵝掌、龍蝦等上等食材入饌，打造出適合圍爐時光全家共享的經典佳餚，包括「遼參鮑魚鵝掌」(4800元/四人份)、「三星蔥龍蝦尾細麵」(2400元/六人份)、「掛爐烤鴨二吃」(3000元)、「和牛臉頰鮑魚」(4000元/四人份)，以及象徵吉祥如意的「干貝好彩頭」蘿蔔糕(980元)，讓顧客輕鬆把五星美味帶回家過年。