南韓前總統全斗煥23日上午於首爾西大門區延禧洞家中昏倒後辭世。綜觀全斗煥總統任內(1980年8月到1988年2月)，其外交最明顯的特色為開始尋求與共產陣營─中共與蘇聯改善關係。特別是1983年5月發生大陸民航客機遭劫持至南韓事件，當時他無視仍是邦交國台灣的壓力，向仍未建交的大陸釋放善意。自此，台灣與南韓的外交關係開始出現變化。

在兩岸激烈對峙期間，南韓在兩岸之間扮演中間人的角色；當時，逃離大陸的反共人士往往奔往南韓，再轉道前來台灣。隨著東亞情勢在1980年代開始轉變，漢城(首爾的舊稱)開始尋求與北京接觸。

1983年5月5日，大陸民航296號班機在瀋陽起飛後遭卓長仁等6名武裝分子劫持，強迫改飛往南韓並降落於春川附近的軍用機場。

消息傳出後，大陸外交部立刻發表談話要求南韓依照《海牙公約》，將飛機、全體機組員、乘客與劫機犯交與陸方。台灣方面，則強調這起事件不是劫機犯罪，而是反共義士投奔自由，不應按《海牙公約》處理，而是將卓長仁等人交給台北。

台灣甚至成立特別行動小組，準備隨時動身前往南韓談判。儘管台灣當時仍與南韓有邦交，但南韓政府於6日宣布將按照防止空中劫機與恐怖活動的精神處理事件，甚至考慮與大陸直接談判。南韓民航局金徹榮更與大陸民航局局長沈圖通話，同意其前往漢城處理。

南韓與大陸官員在8日會談中達成協議，乘客、機組員於9日返陸，被脅持的飛機待技術問題解除後交還陸方；但卓長仁等人該如何處理，成為雙方分歧點。

最終，南韓以各國劫機事件中，沒有引渡犯人的先例，拒絕陸方要求，而將卓一行人交與台灣。卓來台後被當成反共義士，1991年因綁架殺人判處死刑，並於2001年執法。

在南韓與大陸簽署備忘錄時，陸方簽署人與頭銜為「中華人民共和國中國民用航空總局局長沈圖」，南韓則是「大韓民國外務部第一次官孔魯明」。這不但意味著與台灣建交的南韓，和尚未建交的大陸首次正式接觸，雙方更以正式國名互稱。

外界普遍視劫機事件為台灣與南韓邦交出現裂痕的開始，也是大陸與南韓關係正常化的開端。到了盧泰愚時期，南韓選擇大陸而與台灣斷交。