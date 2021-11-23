25歲知名女星賴慧如擁有甜美外表，加上自然又精湛的演技，讓她在《多情城市》、《黃金歲月》等多部八點檔連續劇中嶄露頭角。而日前賴慧如雖深陷「小三泡湯疑雲」，但她的心情似乎不受影響，仍在近日推出第四張個人專輯《愛毋是一種罪》，並前往高雄熱情開唱，為了感謝粉絲的支持與鼓勵，她還在臉書上曬出一系列「私密床照」，令粉絲們大噴鼻血。

賴慧如除了會演戲外，過去也曾在歌唱節目中展現歌喉、大放異彩，也曾推出多張暢銷專輯，近日再推出第四張個人專輯《愛毋是一種罪》的她，也一改過去火辣的風格改走抒情路線，意外大受好評。

而昨（22）日賴慧如受邀前往高雄晚會演唱，受到大批粉絲的歡迎，她為了感謝熱情粉絲的支持，也特別在臉出上PO文表示「高雄的朋友太熱情了，今天唱得好開心，一早外景接棚內在殺下去高雄晚會，終於躺床了，謝謝大家今天的尖叫聲，沒辦法一一拍照真對不起大家，下次有機會，再好好跟大家合照，晚安，大家」並附上自拍。

只見賴慧如穿著一件黑色V領上衣，躺在床上以「上帝視角」對著鏡頭露出甜美微笑，性感深溝則是一覽無遺，令網友看到後忍不住留言「加油台灣有你真好」、「喔~這樣子真美ㄟ」、「太辣了」、「辛苦了好好休息」成功引發話題。