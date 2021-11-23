人氣Youtuber奎丁以冷豔外型和32E的火辣身材，讓她擁有高知名度，而奎丁日前出席Youtube年度盛事「走鐘獎」，卻因踩到裙襬重心不穩，而在紅毯上重摔，引發外界熱議，奎丁昨（22日）則在曬新片「走鐘獎跌倒！摔得真好？！」她不只找教練「練習重摔」，奎丁還「慎重」換上禮服練習，她一摔就讓美胸倒地，奎丁甚至放話：「我將一跌成名」。

奎丁入圍今年走鐘獎「生命貢獻獎」與「最佳美妝獎」2項獎項，她為了走紅毯、靈機一動說：「到時候一定要跌個半屎（死）」，奎丁還找教練「練習重摔」、討論避免走光因應方式，鏡頭外的人問她：「不怕網友罵妳？」奎丁思考後則說：「我怎麼想都覺得，這一票我們必須幹，我要秉持著走鐘獎的精神。」

奎丁換上禮服，實際練習跌倒。（圖／取材自奎丁Youtube）

不只練習摔倒，奎丁還換上禮服實際演練，她搞笑重摔、趴在地上，E級美胸呼之欲出，毫無女神包袱的奎丁還搞笑說：「（跌倒）起來的時候要美」，而奎丁走紅毯前還放話：「我將會是一跌成名」，沒想到奎丁上陣時，卻因踩到裙襬重心不穩，在紅毯上重摔。

奎丁影片吸睛又無厘頭，她PO影片同時還寫下：「就笑我吧！#走鐘獎 #跌倒 #痛並快樂著」，有人認為奎丁是事後拍片來自嘲跌倒一事，也有人認為這是事前企劃，吸引網友討論：「我始終相信是真摔，然後丁姊後續想了一個企劃把這件事情幽默化」、「不管真跌假跌（我是信真跌啦），唯一不變的是欣賞奎姐的鎮定和幽默！」、「我始終認為是真摔後的企劃，無論如何奎丁辛苦了」。