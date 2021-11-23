前交通部長林佳龍被視為代表民進黨角逐2022台北市長選舉的大黑馬，被問到2022台北長選舉一事，林佳龍表示，2022選舉民進黨已經有徵召與提名變法，「我個人動向事小，重要的是黨主席會通盤考量，推舉最適合的人選，我也會全力支持」。

前文化部長鄭麗君也被視為民進黨2022台北市長人選，與林佳龍兩人卸任後，都以智庫方式繼續關心公共議題，鄭麗君原本今天也受邀出席「台灣智庫20週年論壇–2032國家新願景、跨世代對話」擔任與談人，卻因為身體微恙，沒有出席，與林佳龍「王不見王」。

民進黨首都市長黑馬？林佳龍：個人動向事小。曾薏蘋攝

林佳龍被問到是否有計畫投入2022台北市長選舉表示，他現在投入「光合之行」，到各地向各界傾聽、請益，同時也擔任林靜儀參選人的主任委員，就是按照既有的規劃。

他說，現在也利用卸任公職這段時間，針對台灣智庫的20周年、大肚山產創基金會的發展投入更多心力，有關2022選舉的事情，民進黨已經有了徵召跟提名辦法，他個人事小，重要的是黨主席一定會推舉最適合的人選，他也會全力支持。

媒體追問如果民進黨有需要會投入選戰？林佳龍表示，未來還有時間，民進黨一定會依照機制，徵詢各界，推出最理想人選，自己也會全力支持黨所提名的人。他強調，希望林靜儀可以順利補選成功，自己並沒有思考規畫個人的下一步。

至於是否會出席民進黨公職所舉辦的公投說明會？林佳龍表示，公投跟補選在台中市一併舉行，有規劃公投配合林靜儀的活動舉行，現在小型座談，後續也有大型造勢活動，自己擔任主委都是公投補選二合一，活動一起規畫、舉辦。