前總統馬英九昨日指出，侯友宜、林姿妙不了解核廢處理過程才反對重啟核四，「令人遺憾」。今（23）日上午新北市長侯友宜被媒體詢問是否會造成黨內意見分歧，影響公投？侯友宜重申，沒有核安、沒有辦法處理核廢料，就沒有辦法去使用核電。

侯友宜表示，能不能使用核電，最重要的關鍵是能不能處理好核安，以及能不能處理好核廢料。處理核安以及核廢料現在都是中央的權責，中央要好好面對核安、面對核廢料，拿出具體的解決辦法，這才是有為的政府，地方政府一定配合中央，面對核安，面對核廢料，讓民眾能夠安心，也讓產業發展能夠安心。

另國民黨內有聲音指侯友宜沒幫公投宣傳，侯友宜說，其實他最關心所有市民關心的議題，尤其民生的議題，任何議題他都不會忘了他是一個市長的角色，市長有市政的建設必須要急迫快速地去做解決，在兩者之間都要去兼顧，市民希望市長能夠努力地做好事情，讓我們新北市能夠安居樂業。