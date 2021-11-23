年輕人跑了？2024政黨輪替最新民調出爐 趙少康：民進黨政權危險

由台北市議員羅智強主導成立的「台灣智會」，今（23）日公布最新民調，結果顯示，有42.6%民眾希望2024能有政黨輪替；而在政黨傾向部分，有41.3%民眾政黨中立、19.0%較傾向國民黨、18.3%較傾向民進黨。

台灣智會民調詢問，2024總統大選比較希望民進黨繼續執政，還是換其他政黨？有18.2%民眾選擇民進黨繼續執政、42.6%認為應換其他政黨、11.0%無所謂／都可以、28.2%不知道／無意見／拒答。至於政黨傾向，41.3%政黨中立、19.0%較傾向國民黨、民進黨18.3%、民眾黨9.6%、時代力量2.4%、台灣基進黨1%，另有8.4%無反應。

台灣智會民調顯示，有18.2%民眾希望2024民進黨繼續執政、42.6%認為應換其他政黨。（圖／中時新聞網直播畫面）

羅智強分析，台灣民眾對政黨輪替的傾向蠻明顯的，也是對執政黨很大的警訊。資深媒體人趙少康則指出，最不希望民進黨繼續執政的年齡層是30到39歲，算年輕，只有11.3%希望民進黨繼續執政，因為他們是這社會負擔最重的年齡層，教召要找他、打疫苗順位排最後，上有父母、下有子女，買不起房子、養不起孩子，真的壓力非常大。

另趙少康也提到，泛綠只有60.1%希望民進黨繼續執政，雲嘉南、高屏這些最鐵桿深綠的地方，也只有24%希望民進黨繼續執政，自己如果是民進黨，看了這項調查會很緊張，「怎麼會變成這樣」，但民主政治本來就是做得好繼續做、就不好就下台，顯然民眾對民進黨是沒有信心的，顯見民進黨政權危險。他認為，民進黨應該要很緊張，把握有限的時間好好表現、好好做好。