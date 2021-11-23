大陸政府近期積極掃蕩演藝圈，把劣跡藝人、失德網紅等一一清算、封殺，希望塑造良好的社會氛圍，近日陸官方公布2位流量頂級的網紅雪梨、林珊珊逃漏稅，因此要分別追討破億台幣的稅金，兩人加起來共4億台幣，相當驚人。

大陸杭州市稅務部門22日發聲明表示，網路主播雪梨（本名朱宸慧）、林珊珊於2019至2020年涉嫌偷逃漏稅，前者罰款6555萬人民幣（約2.8億台幣），後者被罰2767萬人民幣（約1.2億台幣），陸政府已下達稅務處理決定書，兩人得依法履行稅務行政處罰告知程序。同時，還發現其他網路主播也涉嫌逃稅，正在進行調查中。

陸政府發聲明表示，林珊珊、雪梨逃漏稅得被罰款。（圖／微博@人民日報）

雪梨、林珊珊被抓後，雙雙在各自的微博承認犯法，向社會大眾誠摯地道歉，接受最終的懲罰，承諾會補繳稅金和罰款，並暫停開直播，負起主播的社會責任。對此，官媒人民日報公開批評網紅行業快速興起，絕對不是違規、犯法的藉口，要真正「打痛」違法者，使其不再犯、痛定思痛。

31歲雪梨從經營淘寶女裝起家，逐漸累積知名度，微博粉絲高達1505萬，2年前首次帶貨直播就創下6100萬（約2.6億台幣）業績，獲選為微博年度最具商業價值的紅人，她6年前和千億富少王思聰短暫交往過，分手1年與張衍訂婚，2018年赴美產子。林珊珊則是粉絲近1千萬的網紅，是「90後最有影響力的嫩模」。