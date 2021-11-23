受到獲利回吐賣壓影響，大型科技類股表現疲弱，23日韓股目前在2993.15點，跌20.1點或0.67%。同時，韓元也走貶。

三星電子持平，SK海力士漲0.84%。Naver跌2.32%，LG化學跌3.01%，三星生物製藥跌2.74%。另外，現代汽車也跌1.83%。

由於韓國通膨逐月上升壓力大增，加上家庭負債偏向居於高位，韓國央行預定25日舉行利率會議時，可能宣布升息一碼的機率大增。

美元兌韓元匯率在1190.3價位附近，韓元貶5.2。