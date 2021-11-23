鴻海(2317)積極發展布局車聯網應用，旗下FIH富智康(2038.HK)子公司MobileDrive富智捷衝刺人工智慧（AI）車載軟硬體及軟體研發，並正式取得DEKRA德凱汽車功能安全的國際標準ISO 26262認證，為進入汽車市場的敲門磚、有助加速進軍國際車廠供應鏈。

富智捷2019年中以1000萬元資本額登記成立，並獲得集團數波增資。隨著鴻海與富智康5月中與全球第四大車廠Stellantis（STLA）簽約設立合資公司，目前實收資本額已達5.9億元，董事長亦改由荷蘭商MobileDrive法人代表黃聖傑出任。

富智捷以AI車載軟硬體及系統的研發銷售為主要業務，進行車聯網業務擴展、產品研發。集結主動服務和尖端AI演算法的智慧座艙，整合車載電子、儀表板、智慧車載系統，聚焦因應用戶需求打造一體化與個性化的車機無縫體驗。

富智捷董事長黃聖傑表示，富智捷承襲鴻海與Stellantis的企業文化，持續追求產品的完美，也將功能安全的品質保證深植在產品研發中。車用電子產品對安全性有更高標準要求，ISO 26262為有助於車用電子廠商提升功能安全開發實力的認證標準。

黃聖傑指出，通過取得ISO 26262功能安全最高等級ASIL D流程體系認證，為富智捷研發歷程的重要里程碑、亦為認同公司研發能力。未來將遵循ISO 26262開發，確保智慧座艙、智慧輔助駕駛應用等產品功能安全性及可靠性，致力提供高品質的一體化解決方案。

DEKRA德凱台灣營運總經理李春和表示，隨著電動車與車聯網快速發展，軟體過程改善及能力決定（Automotive SPICE）流程及功能安全（ISO 26262）為是車廠與供應商關注的主要議題。

DEKRA德凱為汽車產業供應鏈提供一站式的測試認證及國際認證服務。李春和指出，對汽車產業而言，通過ISO 26262認證就是獲得進入市場的基本門票，此次富智捷通過認證，代表其進入汽車產業市場的決心。