國際半導體產業協會（SEMI）今公布最新Billing Report（出貨報告），北美半導體設備製造商10月出貨金額達37.4億美元，為歷史次高，且呈現月增及年增態勢。

SEMI統計，北美半導體設備製造商出貨金額在9月止跌回升後，10月續揚至37.4億美元，月增0.6%，較去年同期增加41.3%，僅次於7月創下的史上最高紀錄38.6億美元。

SEMI表示，數位轉型推動許多顛覆性應用的強勁需求，並持續驅動半導體設備銷售，10月北美半導體設備製造商出貨維持強勁。

SEMI預估，2021年全球晶圓廠半導體設備投資金額可望創下900億美元歷史新高，2022年將進一步逼近1000億美元，將連續3年刷新歷史新高紀錄。

今年隨著晶圓代工供不應求以及記憶體產業復甦，半導體大廠紛紛擴張資本支出，帶動北美半導體設備製造商出貨金額已連續10個月在30億美元之上。台積電（2330）已將今年資本支出調高至300億美元新高，成為帶動全球半導體設備市場今年再創新高的推手之一。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將今年資本支出調升至300億美元，也較去年大增約74%，並預計未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。