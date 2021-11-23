91APP*-KY(6741)今年第三季營收創歷史次高，獲利為史上第三高表現，由於雙11檔期報復性消費及五倍券效益，法人估計第四季營收及獲利有望創單季新高，海外持續開拓新市場，2022年營運動能強勁。

由於OMO快速成長以及疫情帶動電商銷售，且重要客戶數量成長，91APP第三季營收2.73億元，年增26％，經常性收入占比94％，稅後淨利在稅率回復正常，單季為0.76億元，略低於上一季，每股盈餘0.63元。

91APP HK(香港)與EasyStore(馬來西亞)第三季貢獻有限，但香港GMV年增135％，馬來西亞GMV年增91％，並持續與海外合作商洽談，有望開啟新的海外市場，法人認為，91APP在D2C及OMO擁有豐富經驗與技術資源，若與在地服務商以及相關資源緊密結合，可以看見經營成效快速放大。

第四季為電商銷售旺季，91APP雙11零售品牌D2C(Direct to Consumer)電商模式發威，配合OMO強勁動能及五倍券振興加持，第一周即開出紅盤，多家實體零售品牌表現亮眼，客戶首周GMV較10月大幅成長75％，電商代營運GMV也較10月成長250％，法人估計，第四季每股獲利有望向1元靠攏，獲利挑戰單季新高。

法人認為，公司持續與社群軟體合作外，並跨產業與服務商進行策略結盟，並開始往OMO實體開店服務邁進，協助純電商客戶跨入實體店領域，預期2022年營收、獲利依舊看漲，建議目標價430元。