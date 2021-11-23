副總統賴清德今（23）日出席全台第一座商業運轉的地熱發電廠「清水地熱發電廠」啟用典禮時表示，這不僅是台灣再生能源發展的關鍵一步，也是台灣邁向2050碳中和非常重要的一環，也證明蔡英文總統在2016上任之初以「非核、展綠、減煤、增氣」的能源轉型的步驟是正確的。

賴清德表示，清水地熱發電廠是台灣首座百萬瓦級的地熱發電廠，今日隆重開幕是地方的喜事，也是國家的大事，地熱是地球所蘊涵非常巨大的能源，台灣又是位處環太平洋火山帶，所以台灣的地熱資源非常豐富，今天有首座百萬瓦級的地熱發電廠正式運轉，希望後續經濟部或台灣電力公司能夠跟台灣的地熱電廠的業者大家共同努力，讓台灣的地熱資源充分利用，使得台灣的再生能源能夠更往前一步。

賴清德表示，剛結束的COP26（第26屆聯合國氣候變遷大會）做了幾點重大的結論，包括明年2022年各國都應該要強化碳減排，並在2030年達到百分之四十到五十的標準，第二個就是要減少燃煤發電，希望各國都能進行能源轉型的工作，第三個在國際社會未來會推動碳稅，特別針對碳排放比較多的國家來課稅。

也因此我們可以看到蔡英文總統在2016上任之初就推動的能源轉型是非常正確，也因此對於12月18日的公投，政府已經對藻礁做了具體的保護措施，天然氣第三接收站應該要繼續興建，因為大潭的火力發電廠、天然氣火力發電廠已經建置完成，機組也已經裝置完畢，就等天然氣第三接收站能夠順利完成並且成功供給，預期在2023年，每年有130億度電可供台灣使用，讓台灣可以階段性的減少燃煤的發電，然後邁向2050碳中和。