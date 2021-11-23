無黨籍立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，罷免案連署人份數門檻為2萬4475份，但初審距離過關門檻相差2358份。為此。無黨籍台北市議員鍾小平、領銜人鄭大平23日前往台北市選舉委員會，繳交6738份補件連署書，鍾預估該案成立後，投票時間應會在1月底、農曆年前，他直言此案就是藍綠對決，還點名台北市長柯文哲態度也是罷昶關鍵。

鄭大平首先感謝鍾小平和連署志工幫忙，在這段時間同心協力，努力將邪惡勢力趕出萬華，地方不需要不做事、不負責任的立委。他表示，他在15日收到中選會補件通知，自16日起10天可向北市選委會申請，但團隊在23日就提早完成任務。

「我相信一定會過！」鍾小平指出，萬華區人口是中正區的兩倍，但這次擺攤重心放在中正區，迴響情況熱烈，連署書如雪片般飛來，一天都收5、600份，8天就收近5000份，最終向北市選委會送出6738份，他預計投票時間將落在1月底、農曆過年前。

由於第二階段連署書出錯率達3成引發熱議，鍾小平解釋，過去有9000多份連署書視為無效，主因之一為兩階段連署中有2000份重複，其二是有居民雖住在中正萬華，但沒有連續4個月以上，這族群總數約5000份，意即實際出錯率僅2000份、約9％。

談及補件後有何動作？鍾小平說，他和鄭大平工作已告一段落，接下來會多著墨在陸軍上，空軍則交給黨部操作，「因為這還是藍綠對決」，他還透露，國民黨副秘書長江俊霆會給予行政協助，網路上則交給黨主席朱立倫辦公室發言人凌濤，但身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲角色也很重要，因為他在中正、萬華區約有15％到20％的票，與罷昶是否成功有相關聯。

不過，由於不少國民黨議員不滿鍾小平行徑，因此不願表態支持，媒體詢問鍾後續是否有找過往同胞幫忙。鍾小平坦言，這段時間完全沒接觸，但沒有幫忙也無所謂，反正就接受鄭大平指導，努力將連署書簽出來，且該罷免案還是朱立倫當選前就提前報備、經同意才做出的行動。

北市選委會副總幹事余淑𡝮說，即起將進行點算作業，確認本次送交件數後，未來將在法定40天期限內，送交各區戶政事務所完成查對作業，提早完成後就會送交中選會，由它們進行最後裁奪。