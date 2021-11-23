搶攻後疫情時代消費熱潮，美食-KY旗下85℃全力衝刺耶誕商機，預估在整體疫情趨緩的帶動下，今年聖誕檔期可銷售20萬個蛋糕，銷售金額2200萬元，至少與去年持平。對於敏感的漲價問題，美食-KY表示，原物料壓力沉重是事實，但考量同業動向與民眾接受程度，會想辦法先吸收部分成本，現階段暫時沒計畫漲價。

受到疫情影響民眾雖然無法出國，但過節氣氛不能少，85℃今年嚴選比利時Belcolade巧克力、頂級比利時嘉麗寶巧克力、法國BOIRON保虹果泥、法國鮮奶油和法國kiri鮮奶油乳酪等原物料，打造四款切片和三款整膜聖誕主題蛋糕，帶消費者秒飛歐洲，享受一趟偽出國的舌尖之旅，主題切片蛋糕第二件8折，採限量販售。

搶攻聖誕節商機，85℃今年推出四款主題造型切片蛋糕，迷你乳酪、粉色聖誕、萌萌小雪人、金沙麋鹿，單片價格在62到65元間，從11／25起到12／25，只要買這四款主題造型切片蛋糕，任選兩款，就可享第二個八折優惠（限門市現場購買、價低者折）。另外85℃整膜聖誕節蛋糕有三款，全部都是6吋，價格在390到460元間，每一款造型繽紛可愛，帶有濃濃異國風。

今年主打的6吋聖誕森森蛋糕，聖誕老公公站在樹幹造型的巧克力戚風蛋糕上，忙碌的準備派對禮物，一旁還有可愛的金色麋鹿，蛋糕師傅使用比利時嘉麗寶巧克力，添加法國動物性鮮奶油調配外層的巧克力鮮奶油，內搭卡士達餡、黑櫻桃及巧克力薄片，多國特色原物料，甜而不膩入口即化口感，彷佛來趟偽歐洲之旅。

6吋的雪屋森林蛋糕，擬真的小雪屋巧克力超可愛，蛋糕內餡以香草戚風蛋糕搭配草莓慕斯及牛奶布蕾，嚴選法國動物性鮮奶油、法國BOIRON保虹草莓果泥，酸甜滋味又伴隨牛奶布蕾的奶香滑順，外層的千層起酥片，不一樣的酥脆讓人忍不住一口接一口，宛如秒飛法國，置身歡樂聖誕村。