為落實市民媒體近用權，桃園辦理「2021年桃園城市影像紀錄培力工作坊—公民影力4.0」，周末辦理新聞影像、平面攝影、自媒體經營及地方創生等免費課程，培養課程學員以市民觀點自製影音及平面攝影，提升媒體相關技能，學員成果將於11月24日至12月12日於桃園區公民會館3樓展出。

新聞處表示，今年公民影力4.0成果展以「桃園開麥拉」為主題，作品包含自製新聞影片、平面攝影、自媒體影片及運用照片和文宣推廣地方創生等，新聞影片作品是由學員實際學習新聞產製與攝影剪輯等實用技能，並進行模擬連線與播報，以自身觀點帶領大家深入瞭解桃園之美。

另外，自媒體影片則是以桃園特色為題目，透過不同形式的影片，拍出各種意想不到的在地故事。­而地方創生課程的展示，是學員親自走訪桃園地方創生團體基地、學習概念推廣後，經由腦力激盪，以文宣與腳本撰寫的方式，製作出專屬的圖片文宣，這些文宣中都看到桃園地方的人文風情與特色環境。

新聞處說，公民影力4.0除了實體成果展外，學員精采作品也將於線上展出，讓更多人能欣賞桃園媒體影像能量，進一步認識桃園這塊土地。更多作品請上「公民影力4.0」活動網站瀏覽。