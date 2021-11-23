基隆市警察局第一分局延平街派出所今天上午6點50分接獲通報，位在仁愛區仁三路、廟口附近某養身館遭人闖入破壞，立即出動快打，警方到場時2名犯嫌已離去，趕緊調閱周邊監視器後，目前已鎖定特定犯嫌，持續查緝中。

據了解，疑似店內股東發生糾紛，警方已聯繫店內負責人，並請現場工作人員至派出所製作筆錄，釐清案情。基隆市警一分局副分局長侯興龍表示，對於暴力犯罪零容忍，若在本轄犯案警方必將全力查緝到案，以維轄區安寧。