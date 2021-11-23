大陸房企中國奧園傳於12日發生人民幣（下同）6600萬元信託貸款違約，相關通知顯示，7800萬元的信託貸款由奧園旗下珠海保稅區啟恒物流舉借，並由奧園的在岸附屬公司提供擔保。

REDD引述消息人士和受托人發出的通知報導，奧園及其附屬公司僅向受托人匯款1200萬元，剩餘款項發生違約。受托人申萬菱信已致函奧園及其附屬公司，敦促其支付款項，並啟動法律程序以追討未支付的款項。

穆迪報告指出，奧園在未來6至12個月內的融資管道減弱，加上到期債務規模龐大，降級反映其流動性和再融資風險升溫，將奧園評級由「B2」下調至「Caa2」，同時將其發行債券的高級無抵押評級從「B3」下調至「Caa3」，展望由「負面觀察」下調至「負面」。

但是，陸媒早先報導，奧園發行資產抵押證券（ABS）計劃已獲通過，發行規模合計8.16億元，債券到期日為2022年5月20日。