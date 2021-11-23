科技部表示，「短期科研火箭發射場域」22日晚間獲屏東縣牡丹鄉旭海部落會議同意使用。這是台灣太空發展繼今年5月31日「太空發展法」三讀通過後，另一個重要的里程碑，該發射場域的的啟用將是我國邁向完備太空基礎設施的第一步。

由於「短期科研火箭發射場域」位於原住民部落區域，依據原住民族基本法第21條規定，在使用前必須先完成諮商及同意程序。部落會議原本規劃在5月舉行，因為疫情關係，延至今日。超過住戶數一半以上（112戶）參加會議，最後「短期科研火箭發射場域」獲得85張同意票，正式通過我國第一座合法、安全且能維護原住民族權益的火箭發射場域的使用。

在場域獲得部落會議通過後，科技部將依「短期科研探空火箭發射場域作業指引」，接受符合規定的火箭科研團隊申請使用。另一方面，國家實驗研究院國家太空中心則將依據「短期科研探空火箭發射場域利益分享作業要點」辦理，希望達到兼顧國家科技發展與住民權益的雙贏目標。