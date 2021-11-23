補教名師張旭先前在成人網站Pornhub開設頻道上傳「微積分」數學教學影片，讓他大賺750 萬元年收，而近日他在YouTube的頻道又掀起一波討論，原因竟是他在上課時，竟有1名「爆乳長髮正妹」幫忙上台擦黑板，網友看到畫面後紛紛暴動，「這題目真的有難度，我看了大概四五十遍」、「第一次那麼愛微積分」。

影片約4分07秒左右有1名鐵灰色頭髮的女子開始上台幫忙張旭擦黑板，原本女子都是背對鏡頭，一直到4分50秒左右才轉過身下講台離開，她的正面曝光，只見她身穿爆乳低胸蕾絲上衣，五官精緻秀氣，姣好身材與火辣外表引起網友關注。

張旭在上課影片中，有1名「爆乳長髮正妹」幫忙上台擦黑板，網友看到畫面後紛紛暴動，「這題目真的有難度，我看了大概四五十遍」。（翻攝自張旭YouTube頻道）

張旭在上課影片中，有1名「爆乳長髮正妹」幫忙上台擦黑板，網友看到畫面後紛紛暴動，「這題目真的有難度，我看了大概四五十遍」。（翻攝自張旭YouTube頻道）

該影片標題為「這題你複習了幾次」，網友紛紛說「這題目真的有難度，我看了大概四五十遍」，而影片9分15秒時，女子再次上台擦黑板，這次下台時側身曲線一覽無遺，豐滿身材讓網友大流鼻血。

網友笑說，「不管看幾次，每次到4:53之後就會看不懂」、「4:48開始那段的講解最精彩…大家都上車了」、「這題目真的有難度，我看了大概四五十遍，加上螢幕錄影認真做筆記」、「害我看了好幾遍，第一次那麼愛微積分」、「老師教得真好，大部分都聽懂，所以快轉就行，只是 4:53 這段重點要多複習幾遍」、「求9:08側面視角 怕有題目被擋住」、「9:20複習好多次」；而張旭也回覆網友「那段真的是重點，不知道大家有學到了嗎」。