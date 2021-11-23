台灣遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，因在環保、土地利用等方面違法違規，遭到罰款及限期整改。外界解讀是政治因素，與曾捐政治獻金給行政院長蘇貞昌以及立委蘇巧慧有關。新北市長侯友宜今（23）日上午被問到對此看法，侯友宜表示，先思考法律。
侯友宜說，其實面對很多的議題，我們用最單純的法律先去思考，然後面對相關議題，在所有的立場裡，我們不要忘了，我們都愛中華民國，愛台灣這塊土地。
台灣遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，因在環保、土地利用等方面違法違規，遭到罰款及限期整改。外界解讀是政治因素，與曾捐政治獻金給行政院長蘇貞昌以及立委蘇巧慧有關。新北市長侯友宜今（23）日上午被問到對此看法，侯友宜表示，先思考法律。
侯友宜說，其實面對很多的議題，我們用最單純的法律先去思考，然後面對相關議題，在所有的立場裡，我們不要忘了，我們都愛中華民國，愛台灣這塊土地。
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