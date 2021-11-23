中天綜合台《同學來了》明 (24日)晚9點播出主題「戀上當藝人的另一半，我的生活變得好不簡單？！」邀來藝人舒子晨和男友阿尺，還有余祥銓和女友柔柔，阿尺和柔柔各自分享戀上藝人究竟為生活帶來什麼變化。

擁有女神級外貌的女星舒子晨，去年四月與電競實況主「阿尺」認愛後，越愛越濃烈，兩人經常一起上節目，甜蜜互動羨煞眾人。當談及和藝人交往的辛酸血淚時，作為圈外人代表的阿尺提到，有次上節目為了做效果，自曝舒子晨會偷拿他的錢，這讓阿尺的舅媽看到播出後很擔心，不斷叮嚀他要注意，最終在媽媽的解釋之下才知道是節目效果，但阿尺卻在節目中語帶玩笑地說：「這是真的！」一旁的舒子晨則趕緊解釋：「那是因為他金錢觀超偏差，花了30幾萬在手遊上，所以我拿一點沒關係吧！」來賓見狀則笑稱：「舅媽聽到又要打電話來了啦！」

此外，舒子晨透露自己曾遭男友的前女友言語攻擊，對方在直播平台以「某女藝人搶男友」的八卦話題賺流量，更在公布姓名後獲得網友五萬元的斗內金，此話一出全場驚呼，安心亞都說：「這要分妳吧？」而舒子晨也趁機反擊：「應該先和我說一聲！說不定還能給獨家秘密，但妳錢要分我吧！」更多和藝人交往的精采故事就在11月24日晚間9點中天綜合台《同學來了》。