高雄市消防局鳳翔分隊的隊員賴統生，去年2月13日出勤時因與曳引車發生車禍而重傷，曳引車司機一審被依照過失致人於死罪，判處2年有期徒刑。但賴統生雖經搶救撿回一命，但傷勢嚴重，目前仍需專人24小時照顧，面臨「因公命退」狀況，賴太太受訪時語氣相當無奈，但也表示會堅強的一步步走下去，消防局也表示會全力協助家屬申請補助和後續照護。

高雄市鳳祥消防分隊消防水箱車，去年2月13日晚間出勤救災時行駛至鳳山區鳳頂路與過埤路口，被張姓男子駕駛的曳引車撞上。當時小隊長馮永昌拋出車外，傷重身亡，分隊長曾柏雄、隊員賴統生、郭峻嘉、芶玉錦4人受傷；其中，賴統生受有創傷性硬腦膜下出血、右脛腓股開放性骨折、右腦幹出血、顱底骨折併氣顱、水腦症與多處損傷傷害，並因腦傷導致認知功能明顯受損而有身體健康重大難治傷害。高雄地院一審依過失致死罪判張男2年有期徒刑。可上訴。

賴統生太太接受媒體訪問時表示，尊重法院判決，但她說：「他(張男)在每次開庭都是推託，一路走來他都否認，才需要花費長時間來調查，對此判決心中當然是不能接受，根據影片，撞上前7至8秒車上就能看到消防車，他卻沒有減速撞上前又加速，一念之間造成5家庭還有人殉職，只能說難過生氣也盼這種事不要再發生。」

賴太太指出，張男於開庭過程說了很多令人匪夷所思的話，如果對方上訴，後續也說不會再出庭，賴太太表示：「我真的沒心力聽他胡扯，也不會再出庭，不想看到他」。

雖然經治療後，賴統生已經清醒，目前請公傷假中，仍可支薪，但2年公傷假期滿後，如果仍無法工作，可能面臨強制退休，賴太太提及，目前賴統生還在努力復健，但目前確實是沒辦法回到工作岡位，因為現在還是得24小時有專人照顧，因此也無法轉內勤。至於被問可能到「因公命退」，賴太太嘆：「就是…一步步走，遇到問題就面對解決，也感謝大家支持和關心，希望生活快恢復平靜。」

高雄市消防局表示，賴統生於今年8月2日取得半失能的證明，消防局也向公保部申請半失能補助，也協助家屬檢附單據向消防署申請，依警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能照護辦法，申請安置就養以及醫療補助費，由於賴統生的公傷假到111年2月14日8時為止，若還是無法銷假上班，可以辦理留職停薪2年，家屬也可以考量因公命令退休，領退休金，至於善款全數核發給家屬醫療補助和生活上照理，消防局會全力協助。