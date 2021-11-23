深圳市房地產仲介協會發佈22日發布《關於進一步規範發佈房源廣告的通知》，要求房地產仲介機構、仲介人員通過深圳市房地產資訊系統與委託人線上簽署《深圳市二手房委託出售合同》後，獲取有效房源資訊編碼，方可對外發佈相應房源資訊。

新系統通過與不動產登記部門數據對接，對系統內掛盤出售的房源進行產權核驗，核驗通過的房源將生成唯一有效的「房源編碼」，消費者可通過房源編碼查看房源真偽以及即時權屬狀態。

該《通知》也要求，房源資訊發佈時務必載明、公示有效房源資訊編碼，並包括房源編號、項目名稱、建築面積、行政區域、本社區政府參考單價、本套房源參考總價、委託房地產經紀機構等必要資訊。

該《通知》指出，考慮到新舊系統過渡期，在2021年12月31日前已通過舊版系統生成編碼且有紙質委託合約的，視為有效房源編碼，其他情況的房源編碼均視為無效；各公司需自行整理覆核房源委託關係，對不合規房源主動下架自改。

此外，11月19日，深圳新版二手房交易網簽系統正式上線。新系統開通二手房自助交易服務，進行交易全流程線上辦理，並在大陸首次引用「單邊代理」模式。

據中國證券網報導，在「單邊代理」模式下，買賣雙方通過獨立委託，與受託仲介機構形成單邊委託關係，仲介方「各為其主」，只向自己的委託人負責，以爭取委託方在實際交易中的合法利益最大化。