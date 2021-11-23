根據財政部統計資料庫顯示，台北市夾娃娃機2019年12月店數還有610店，不過隨夾娃娃風潮漸退，加上國際旅客人數銳減，夾娃娃店數也呈現一路衰退，今年8月台北市夾娃娃店剩下535店，從2020開始台北市平均夾娃娃店每個月淨減少3.75店，重災區西門町先後面臨「國際旅客崩盤、國內疫情升級、高租金負擔」的三殺困境，西門町大街小巷處處夾娃娃店的景象已經不復見。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，從官方的統計資料來看，這波夾娃娃機開店風潮高峰出現在今年4月，全國共計有9727店，店數規模接近前兩大超商的店數，不過隨之後的疫情升溫，今年8月最新統計夾娃娃店數則跌破9千店，其中台北市衰退的時間更早，高峰出現在疫情前的2019年底，當時還有高達610店，不過到今年8月底台北市已經累計減少75店，每個月不僅關的比開的多，每個月還淨減少3.75店。

全球資產主任林廷宇指出，過去一年西門町大大小小的夾娃娃店，粗估減少超過20店，最為明顯的轉折點是5月夾娃娃業限制停業，承租場地當二房東的場主，先是面對國際旅客崩盤，這次管制升級不知道何時可復業，復業後人潮又不會馬上回籠，若是租金降的不夠多，不如賠押金出場還輕鬆一些，目前西門町新增的業種大多是鞋店、服飾與餐飲業，經歷一波租金修正後，西門町也慢慢看到一些閒置店面有租客接手。 在觀光人潮銳減下，西門町的伴手禮店家、訴求無人模式服務的夾娃娃店，都受到明顯影響，而夾娃娃在疫情管控下，不僅營業時間受限，每小時還要有人員進行清潔消毒，增加經營開銷費用。

另一項影響重點，則是國內較疫情前少了千萬人次的旅客，曾敬德表示，西門町是熱門背包客聚集的觀光商圈，這些觀光客的消費能力強，對於夾娃娃也相當熱衷，有些甚至會在回國前把身上的零錢都「夾光」，西門町再少了這些國際觀光客與夾娃娃熱潮退燒下，夾娃娃關店的狀況顯得相當普及。

曾敬德表示，夾娃娃業進場與退場的門檻都比其他業種容易，只要夾娃娃市場存在，等待景氣復甦還是有東山再起的機會，以日本經驗來看，年輕人流行文化的商圈中，至今還是有夾娃娃機發展的市場，只是消費者喜新厭舊，不管是場主或台主，都要有新的經營手法與差異化有吸引力的商品，則夾娃娃這個銅板產業，並不會像蛋塔效應一樣快速消退。