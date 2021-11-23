歐洲央行(ECB)政策制定官員德加豪Francois Villeroy de Galhau周一指出，新冠病例數的暴增，以及通膨的高漲，到目前都不會讓歐洲央行改變既有計畫，即在明年3月結束緊急債券的購買。

歐洲央行的1.85兆歐元「傳染病緊急購買計畫」(PEPP)將於明年3月到期，而央行也將在12月決定其未來。

德加豪同時身為法國央行行長，他表示，以目前的事態發展來看，並沒有改變這種評估，即應該在2022年3月結束PEPP的淨購買。而由於金融市場基本上已經預期在3月會進入結束，因此沒有理由會擔心出現破壞性的效應。

儘管一些歐元區國家的新冠肺炎病例激增，正在給經濟前景蒙上陰影，但今年通膨飆升已促使歐洲央行鷹派人士警告，不要將貨幣政策的超寬鬆持續太久。

德加豪認為，「過早收緊貨幣政策將是一個錯誤，但是我們也必須保持警惕，如果通膨力量變得更加持久，我們會毫不猶豫地採取行動」，但是以目前的情形來看，不太可能在明年達到升息的條件。

然而義大利、西班牙、葡萄牙和希臘等較脆弱的債券市場可能受到考驗，因為PEPP即將結束，PEPP也為上述成員國的債券市場提供更多的支援和迴旋空間。