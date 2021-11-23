【時報記者張漢綺台北報導】散熱廠泰碩(3338)因大陸電動車廠「車用影音娛樂螢幕」散熱產品訂單可望較今年增加，股價連兩天漲停，奇鋐(3017)、雙鴻(3324)及力致(3483)因第3季獲利持續攀高，今天盤中股價聯袂走高。

泰碩受到大陸5G基礎建設放緩，以及大陸散熱廠崛起殺價競爭影響，今年上半年營運表現平平，不過公司調整接單策略，降低毛利不佳產品接單，將產品重心放在伺服器及商務NB，並於第2季調漲新產品價格，以反應上游材料成本，營運自第3季回穩，單季合併毛利率回升至19.03%，季增0.96個百分點，稅後盈餘為5641萬元，季增19.74%，為去年第2季以來單季新高，累計前3季稅後盈餘為1.14億元，年減38.14%，每股盈餘為1.31元；累計前10月合併營收為40.19億元，年減7.87%。

除商務NB及伺服器產品，泰碩已出貨一段時間的大陸電動車廠車用影音娛樂螢幕散熱產品近期也因大陸電動車廠出貨量攀升，訂單量也逐漸增加，預估明年訂單營收有機會較今年增加。

泰碩表示，第4季看起來不錯，業績可望維持高檔，下半年可望比上半年好。

奇鋐現有散熱(3C、通訊產品、伺服器及資料中心、其他)、電腦機箱及系統組裝(PC/AIO、伺服器及資料中心、通訊產品)、周邊裝置重要零組件三大產品線，受惠於產品組合優化，第3季合併毛利率為18.14%，季增0.02個百分點，年增0.1個百分點，創下單季歷史新高，稅後盈餘為8.53億元，季增7.42%，年增33.45%，亦是單季歷史新高，單季每股盈餘為2.42元；累計前3季稅後盈餘為21.89億元，年成長56.25%，每股盈餘為6.2元；累計前10月合併營收為391.52億元，年增20%。

由於第4季奇鋐有拿到歐美及中國通訊基地台標案，奇鋐預估，基地台風扇等會比上半年多很多；在伺服器方面，由於明年有新的伺服器CPU會出來，舊的出且新的上來，陳易成表示，明年伺服器展望會更好。

傳統旺季來臨，伺服器、NB及VGA等產品需求強勁，雙鴻第3季營運攀高，單季合併毛利率為18.4%，季增1.24個百分點，稅後盈餘為3.3億元，季增1.53倍，單季每股盈餘為3.86元；累計今年前3季稅後盈餘為7.58億元，每股盈餘為8.77元；累計前10月合併營收為112.6億元，年增15.88%。

從目前訂單來看，雙鴻預估，第4季可望維持第3季水準，全年業績可望與去年相近。

力致第3季稅後盈餘為1.01億元，季增12.01%，單季每股盈餘為1.36元，累計前3季稅後盈餘為2.41億元，年減6.54%，每股盈餘為3.25元；累計前10月合併營收為61.2億元，年增29.12%。