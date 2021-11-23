舊金山地區上週連續發生4起大型竊盜案，搶匪敲破商店玻璃櫥窗、洗劫後跑路。有門鎖業者說，「人們嚇壞了」，防身術和保全等業者表示業務量成長超過雙倍，尤其監視器供不應求。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，正當舊金山陷入搶劫犯罪和公共安全的社會問題，防身術課程需求量變大，許多業者看到學員增多。

一家武術教室的學員人數在去年已較往年成長雙倍，今年又新增100人，目前有450名學員，多數是女性和長者。

35歲朵蘿西．黃（Dorothy Wong）和99歲的祖母住在一起，她說，先做好準備，以便必要時能保護家人。

以色列格鬥術業者澤里格（Danny Zelig）提到，課程需求比以前更高，多數練習防身術的學員想讓自己的體格變強健。

另一家功夫班的校長柯林斯（John Collins）說，有7成新學生不安地表示，「走在路上不安全」。

北加州4個城市週末遭組織型搶劫襲擊，包括舊金山、聖荷西（San Jose）、胡桃溪（Walnut Creek）和海威德（Hayward），警方未查出這些搶案之間是否有關聯。

19日晚間，舊金山聯合廣場（Union Square）包括路易威登（Louis Vuitton）等多家精品店被集體搶劫。20日晚間胡桃溪的諾斯壯（Nordstrom）百貨公司遭80名犯罪者快閃搶劫；21日海威德有珠寶店被大約30多名青少年洗劫，同一天聖荷西露天商圈聖塔納街（Santana Row）精品運動店家遭搶。

加州的零售業者歷經一年多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，配合防疫命令幾度開開關關，正值11月25日（週四）感恩節前夕和黑色星期五購物節開跑之際，蒙面竊賊光天化日下行竊，對商家是一大打擊，對民眾則造成安全疑慮。

除了自我投資、學習防身術，舊金山人也忙著改善住家硬體設備，提高安全感。

「人們嚇壞了」，門鎖業的經理瓜達多（Nestor Guardado）說他店裡的電話響個不停，今年的業務量比去年成長超過25%。

家庭保全和監視攝影機業者目睹貨架上的相關商品經常很快就賣掉，業務量比過去一年成長70%。

保全業者辛赫（Paul Singh）說：「人人都在買監控相機產品。」商家和住家紛紛要求加裝保全服務，但在供應鏈危機、到貨延遲和晶片短缺下，出現供不應求的挑戰。