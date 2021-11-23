北投自強街柏油路冒火 疑瓦斯外洩已止漏 12:032021/11/23 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北投自強街、致遠一路路口發生柏油路冒火瓦斯公司已經迅速止漏。（圖／李文正翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北投自強街、致遠一路路口，23日上午10點7分，冒出火焰，嚇壞路過民眾，警消獲報後到場警戒、防護，並通知瓦斯公司人員到場檢測，警消現場未發現有瓦斯外洩，但仍由瓦斯公司關閉管線，已經於10點52分止漏。 新莊建築工地傳工安意外 木工疑踩空高樓墜落身亡 搶占苗栗黃金地段 在地建商推住商合一宅 置產金店面 保值抗通膨 高雄屢飄酸臭味 元凶竟是黑板樹 台中海線掀土地搶購潮 推案爆量逾6000戶 #自強街 #瓦斯外洩 #起火 #警消 #管線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市南港警員勾結徵信業者 至少25民眾個資外洩 11:252021/11/18 社會 施工挖破瓦斯管線 大直捷運站2號出口封閉警消射水警戒 13:532021/11/18 社會 捷運工安意外 三鶯線灌漿爆模 工人3死2傷 04:102021/11/21 焦點要聞 下月民主峰會 AIT：台灣能做出貢獻 04:102021/11/19 焦點要聞 新店男距家門5步中4槍斃命 鄰居驚恐憶：頸部大量噴血 17:262021/11/22 社會 新店男遭行刑式後頸開2槍慘死 身分曝光是「咖啡豆貿易商」 12:022021/11/22 社會 咖啡商新店家門口遭行刑槍決 槍手埋伏2小時狠開4槍 15:402021/11/22 社會 中和興南路人行道腹地不足 盼整體規畫 04:102021/11/19 地方新聞 警臨檢阿公店 逮到21人未實聯制 04:102021/11/18 社會新聞 社會熱門新聞 獨家》高雄驚傳1警員陳屍大樓地下室 死因不明警封鎖調查 - 社會 帽T殺手龍山寺2度變裝 全身高檔名牌全丟趕往桃機 - 社會 光啟高中竟成挖礦廠 教職員半年竊電近4萬度遭訴 - 社會 新店好爸爸遭行刑式槍決 「帽T殺手」10秒開4槍警曝：是熟人 - 社會 新店咖啡商遭行刑狙殺 胞兄恐知內情成破案重要關鍵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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