北投自強街、致遠一路路口，23日上午10點7分，冒出火焰，嚇壞路過民眾，警消獲報後到場警戒、防護，並通知瓦斯公司人員到場檢測，警消現場未發現有瓦斯外洩，但仍由瓦斯公司關閉管線，已經於10點52分止漏。

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