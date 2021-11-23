波音公司今日發表2021商用民航市場展望（CMO）報告，預估2040年亞太市場的空中交通，將佔全球近半數的航空運輸，並將驅動未來20年內對價值3.1兆美元的17645架全新飛機的需求，亞太地區的國家為了支援其民航業，同時也將需要價值3.7兆美元的售後服務，整體市場發展可期。

波音指出，亞太地區擁有多元的空中旅遊市場，包括東北亞與大洋州成熟的經濟體，以及中國、南亞與東南亞快速成長的航空市場。波音表示，在新冠疫苗擴大接種帶動旅遊市場復甦的情況下，亞太地區的航空公司處於絕佳位置，可以因為商務及觀光旅遊的復甦與航空貨運而獲利。

波音商用飛機集團區域行銷董事總經理Dave Schulte表示：「在旅遊限制逐漸解除而旅客重拾出遊信心後，我們看到了亞太地區交通市場強勁的回復力。」他說：「擁有高效率且能隨機應變機隊的航空公司，可望利用減少燃油使用、碳排放及營運成本的飛機，迎合旅客與航空貨運的需求。」

波音同時針對亞太市場內五個區域的未來20年需求，預測東南亞國家，也將迎來機隊成長及遠高於全球平均的航空客運交通量。低成本航空公司預計將以單走道客機擴展區域內的飛航網路，而開放天空與貿易協議也將讓航空公司得以投資節能的廣體客機，以便服務長程航線。東南亞從現在到2040年預計將會需要價值7650億美元的4465架新飛機，以及價值7900億美元的民航服務。

東北亞成熟的經濟體將持續支撐其國內、區域與長程旅遊部門的平衡航空旅遊市場。機隊的汰舊換新將佔近75％的新飛機交付，而航空公司也將致力於提升永續性與機隊的隨機應變彈性。此區域未來20年內預計將需要價值3100億美元的1385架新飛機，以及價值5550億美元的相關服務。

相關機型方面，單走道客機的交付量將接近1.35萬架，約佔所有需求客機總量的3／4。包含客機與貨機的廣體噴射機的需求總量約為3800架。貨機機隊的規模將是現今的三倍以上，達到1160架貨機，包括全新貨機與客機轉貨機，以便支援多元的全球供應鏈並滿足電子商務的需求。

波音認為，亞太地區的貨機機隊來到2040年，規模將大致相當於北美的貨機機隊，與經濟及機隊成長連動的保養、維修、檢修與修改的需求，預計將佔多數的商用民航服務需求。數位解決方案、分析與訓練服務，也將支援亞太地區的機隊。