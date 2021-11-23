擁有16萬追蹤者的臉書粉絲專頁「德州媽媽沒有崩潰」，今日（23）發文痛批，衛福部「受隔離、檢疫者和其照顧者防疫補償」公告，其排版、配色、字體、內容，美感與易讀性差到不行，讓擁有中文系加設計所學歷的她忍不住大罵「太醜了吧！」，還批該公告文字晦澀無法做到「老嫗能解」。此文引發大批網友熱烈討論，不少網友認為，衛福部就是不想太多人去申請，才故意做成這樣。但《中時新聞網》今中午上網查看，該公告已更新，圖樣都「美化了」。

「德州媽媽沒有崩潰」今日早上6時32分，在臉書貼出一張衛福部「受隔離、檢疫者和其照顧者防疫補償」公告照片，痛批該公告讓她一看到就想生氣，因為「也做得太醜了吧！」她質疑，國家重要公告應找專業排版才對，除了淺綠底配淺紫字的設計讓她相當難接受，且從排版行距、字體配色都欠缺設計專業，甚至就連最簡單的「易讀」都做得很差。

粉專版主強調，她自己是唸中文系加設計所的，她非常清楚台灣設計領域人才濟濟，但為什麼台灣還一天到晚被嘲笑美學、周遭出現很多讓人倒彈的設計呢？原因就是設計不被注重。很多領域設計的位置，並沒有被老一輩不懂的人釋出給新一代懂設計的人來做，甚至根本沒有設計這個位置，「明明有人才，就要放著繼續醜，害我每次看到醜的事物就會很怒」。

粉專版主更痛批，該公告文字晦澀難解，明明白話文運動已推行許久，政府的公告就應要「老嫗能解」才對，但公告內容卻連她一個中文系的都無法馬上理解，對失明人士的友善度也令人存疑。

此文發出後截至出稿時間，已獲得超過4300個讚、近300則留言，迴響熱烈。網友紛紛回應：「妳突破盲點了，他就是怕妳去申請」、「可能是希望申請補償的民眾不要太多吧！」「因為他的目的是以『最好不要補償你』為前提，所以看不懂最好，我認真這麽認為」「真的很醜的排版，一看就是隨便做的」、「看到那張公告顏色，真的令人傻眼！」「公告寫得超難懂，讀得很吃力啊！」「原來不只是我看了頭痛啊！」

本報出稿前查詢衛福部官方網站，發現該公告已更新，排版設計與臉書粉專所刊照片不同；衛福部官網在公告下方註明更新日期為本月15日。