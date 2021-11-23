美國職棒在季後已公布多項年度大獎，美聯、國聯MVP都出爐了，而稍早聯盟公布了非常勵志的東山再起獎，美聯由金鶯抗癌鬥士曼西尼(Trey Mancini)拿下，國聯則是剛宣布高掛球衣的巨人鐵捕波西(Buster Posey)，對波西生涯來說這也是最完美的句點，他可以不留遺憾離開球場。

Trey Mancini and Buster Posey are your AL & NL Comeback Players of the Year! 👏 pic.twitter.com/KXiZruMHD2 — MLB (@MLB) November 22, 2021

曼西尼的故事相當勵志，他自2016年就加入金鶯，首年僅出賽5場，2017年出賽147場，有24轟78打點，打擊率.293，2018年出賽156場，24轟58打點，打擊率.242，2019年他徹底爆發，出賽154場繳出35轟97打點，打擊率高達.291，不過命運捉弄人，隔年他被診斷罹患大腸癌3期缺席整季。

但意志力堅強的他僅花短短一年就抗癌成功，本季成功復出回到球場，本季出賽147場繳出21轟71打點成績，打擊率.255，雖然用數據來比較他沒有更大突破，可是成功克服癌症第3期真的相當不容易，可謂名符其實的「東山再起」，而且身手也沒有太大退化。

而巨人鐵捕波西也為球迷留下美好的一季，今年34歲的他繳出120安、18轟和56分打點，打擊率高達.304，攻擊指數.889，和巨人在例行賽拿下破百勝戰績，相較2019年7轟38打點，打擊率.257的成績，他明顯重拾巔峰身手，可惜就在此時宣布退役。

另外這還是波西生涯第二度獲得東山再起獎，2012年他就拿過一次，當年他繳出178安24轟103打點成績，打擊率高達.336，當年可說是他的生涯年，同時還獲得國聯打擊王、漢克阿倫獎、銀棒獎、國聯MVP，並入選明星賽，更難能可貴的最後隨巨人拿下了當年世界大賽冠軍。