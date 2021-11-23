桃園市39歲劉姓機車騎士，22日昨中午行經中壢區高鐵站前西路與青溪路一段路口，在等紅燈時一旁路樹突然倒塌，造成他手部輕微擦傷及機車車殼輕微損傷，他也將過程PO網呼籲民眾行車要小心，警方及桃園市養工處前往了解，發現是路樹根部有大量螞蟻，疑似遭蟲蛀，後續賠償責任由養工處與當事人協調。

劉姓騎士PO網寫到，他當時是要去接女兒下課，停等紅燈時，一旁路樹突然往馬路方向倒塌，原本停等紅綠燈習慣靠右，幸運的躲過一劫，若有經過此路，請大家要小心因為這邊的樹根裡面長滿了白蟻。他也感謝後方駕駛發現後立刻下車協助，也馬上通報警方。

桃園市養工處則表示，路樹倒塌造成劉姓騎士手部受傷事件，已派人慰問陳情人，也說明處理理賠細節，廠商也會跟著保險公司申請出。而該處路樹倒塌，除本身已經發生腐朽加上風大造成，已針對整路段樹木逐一檢視，避免再有類似情形發生。